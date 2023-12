Will Still legt zijn tactieken uit: "Als dat doelpunt goedgekeurd werd, zou ik naakt over het veld zijn gelopen"

Stade de Reims verloor eerder dit seizoen van PSG met 0-3. De club vocht echter goed tegen de grootmacht uit Parijs en had een goed plan, zoals Will Still uitlegt.

De persoonlijkheid van Will Still verovert de Ligue 1, naast zijn goede resultaten bij Stade de Reims. Ondanks de nederlaag bij PSG heeft Stade de Reims een video uitgebracht waarin Still en zijn assistent Samba Diawara praten over de tactiek die ze hebben geïmplementeerd.

Een van de plannen was om Gianluigi Donnarumma onder druk te zetten. "We weten dat Donnarumma, hoewel hij niet per se slecht met de voeten is, niet graag onder druk wordt gezet. We probeerden hem te dwingen door het midden te trappen en dat werkte bijna", legde Will Still uit.

PSG kwam op voorsprong dankzij een prachtige volley van Kylian Mbappé. "Maar er waren een paar momenten waarop we hen konden dwingen dingen te doen die ze niet wilden", zei Still enthousiast. Reims scoorde zelfs een prachtig teamdoelpunt dat nadien afgekeurd werd wegens buitenspel. "Als dat doelpunt werd goedgekeurd, liep ik naakt over het veld", grapte de trainer van Reims met een knipoog.