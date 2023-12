📷 Shirt van Rode Duivels voor EK mogelijk gelekt: Spelen Kevin De Bruyne en co in Duitsland met dit truitje?

De Rode Duivels zullen in juni naar Duitsland trekken voor het EK. Het shirt dat de Rode Duivels zullen dragen werd nog niet officieel voorgesteld, maar nu is er toch al iets uitgelekt.

De Rode Duivels speelden een goed kwalificatie. Van de acht wedstrijden, wonnen ze er zes. België eindigde bovenaan in zijn groep met 20 punten.

In aanloop naar het EK zou nu het thuisshirt van de Rode Duivels kunnen zijn uitgelekt. Het gaat om een truitje in het bordeauxrood en er zijn emblemen van de KBVB in verwerkt.

Het is niet zeker geweten of dit de officiële truitjes zijn. Zouden de Rode Duivels goed staan met dit shirt?