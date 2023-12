'Goudhaantje van Union kan op concrete interesse rekenen uit Premier League en Ligue 1"

Mohamed Amoura is bezig aan een zeer indrukwekkend seizoen. Dat is ook in het buitenland opgevallen.

De Algerijnse spits kan volgens France Football rekenen op concrete interesse van Wolverhampton Wanderers en Olympique Lyon. Ze zouden hem al een tijdje volgen. Toch wil Amoura zelf niet graag vertrekken bij Union. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De 23-jarige spits mag dat van de club ook niet. Amoura scoorde al 13 doelpunten in 15 wedstrijden dit seizoen. Hij werd afgelopen zomer voor vier miljoen euro gehaald bij Lugano. Volgens Transfermarkt ligt zijn waarde momenteel op zo'n 10 miljoen euro.