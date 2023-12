Het wordt opnieuw langer wachten voor comeback van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne kampt al langer met een flinke hamstringblessure. Zijn terugkeer komt eraan, maar wordt nu weer uitgesteld.

Kevin De Bruyne traint al even terug mee met de ploeg bij Manchester City. Hij zat ook in de selectie voor het WK voor clubs dat de Citizens wonnen.

Hij speelde echter niet daar. Er werd dan maar gehoopt op een terugkeer tijdens Everton-Manchester City, maar ook toen kwam hij niet aan spelen.

Zaterdag neemt City het op tegen Sheffield United, en ook hier zal De Bruyne niet spelen. Dat weet Het Laatste Nieuws. Doku en Haaland worden ook niet opgesteld.

"Stap per stap wordt hij geïntegreerd. Hij is positief", citeert de krant Pep Guardiola. "Dus hij zal er snel terug staan. Ik zou hem graag al de volgende match op stellen. Of in de beker tegen Huddersfield. Het belangrijkste is echter dat hij voor een langere periode fit blijft. En we hem niet klaarstomen voor een specifieke match."