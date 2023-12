Het zal toch niet waar zijn: Chelsea-coach Pochettino komt met minder geruststellend nieuws over Romeo Lavia

Romeo Lavia heeft eindelijk zijn debuut gemaakt voor Chelsea. De Rode Duivel kwam woensdag als invaller in actie tijdens de overwinning op Crystal Palace.

Chelsea gaf zichzelf wat ademruimte met een 2-1 overwinning tegen Crystal Palace. The Blues konden rekenen op Romeo Lavia, die bij zijn debuut een vol half uur speelde.

De Rode Duivel lijkt echter nog niet volledig hersteld van zijn blessures. Na de wedstrijd legde zijn coach Mauricio Pochettino uit dat Lavia de wedstrijd had uitgespeeld met "een paar problemen".

Tijdens een persconferentie op vrijdag zei Pochettino over de gezondheidstoestand van Lavia dat hij toch niet helemaal is hersteld. "Romeo voelde iets wat we moeten het controleren en hopen dat het meevalt. We maken ons een beetje zorgen, omdat hij moeite had om te rennen."

"We zullen zien hoe het gaat. Ik hoop dat het geen groot probleem is en dat hij weer kan spelen. Hij is een belangrijke speler (...) Het zou zonde zijn om de komende wedstrijden niet op hem te kunnen rekenen."