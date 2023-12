Meteen zorgen? Dit is het grote werkpunt van de nieuwe trainer van Beerschot

Dirk Kuyt is de nieuwe trainer van Beerschot. Een opvallende keuze die ze op het Kiel maken.

Beerschot heeft zijn nieuwe trainer beet en net als Royal Antwerp FC zoeken ze hun heil in een Nederlandse coach. Een opvallende zet die niet meteen verwacht werd.

Dat zegt ook Jeroen Kapteijns, al jaar en dag voetbalverslaggever bij de Nederlandse krant De Telegraaf. “Ik hoop een beetje op een Van Bommel-verhaal, die na een valse start toch zijn doorstart kon maken bij Antwerp”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

Kapteijns ziet vooral één groot werkpunt bij Kuyt, waar hij zal mee moeten leren omgaan. “Hij had het, zoals veel spelers van zijn niveau, moeilijk om zich te verplaatsen in het niveau van de jongens met wie hij werkte. Je kan van een jongen bij ADO niet hetzelfde verwachten als van een speler bij Liverpool. Dat is alsof je met een kinderkoor een grote opera moet gaan zingen.”

Het is toch opvallend dat hij in België en niet in Nederland aan de slag ging. “Nog niet zo gek lang geleden konden gewezen topspelers starten in de Eredivisie. Denk maar aan Phillip Cocu (PSV), Frank de Boer (Ajax) of Van Bronckhorst (Feyenoord).”

“Maar op een gegeven moment klikte het niet meer, waardoor we nu allemaal ervaren trainers aan het roer hebben. Co Adriaanse zei het ooit over Van Basten: Een goed paard maakt nog geen goeie ruiter. Maar laten we hopen dat Kuyt bij zijn nieuwe start meteen succes weet te boeken.”