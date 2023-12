Rechterhand van Kindermans is keihard voor Vandenhaute én Fredberg: "Van Anderlecht naar Antwerp? Het had allemaal zo niet hoeven lopen"

RSC Anderlecht neemt deze zomer afscheid van Jean Kindermans. De pion die héél véél paars-witte talenten heeft opgeleid trekt naar Antwerp FC. "Maar het had allemaal zo niet hoeven te lopen", doet Kevin Vermeulen een boekje open.

Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Vincent Kompany,... Het zijn slechts een drietal namen uit de héél lange lijst spelers die de stempel van Jean Kindermans dragen. Het (voormalige) hoofd van Neerpede trekt deze zomer naar Antwerp FC. Al lijkt het er vooral op dat RSC Anderlecht het clubicoon - vooral bij de fans leeft die perceptie enorm - naar de uitgang heeft geduwd. En dat gevoel wordt bevestigd door Kevin Vermeulen.

Het is een publiek geheim dat Kindermans het allesbehalve goed kon vinden met Wouter Vandenhaute. Volgens de niet-uitvoerend voorzitter van paars-wit wordt er te veel vanuit het buikgevoel gewerkt. "Ik heb ook gelezen dat onze jeugdopleiding niet met data zou werken", aldus de voormalige rechterhand van Kindermans bij Radio Radzinski. "Ik moet daar eens goed om lachen. Wij waren juist voorlopers op dat gebied."

Geen data in de jeugdwerking van RSC Anderlecht? Wij waren juist voorlopers op dat gebied

"Ik heb ook een verhaal gehoord dat Kindermans voor het geld kiest en daarom naar Antwerp is getrokken", gaat Vermeulen (zijn contract bij Anderlecht werd inmiddels ontbonden, nvdr.) verder. "Ook dat was complete onzin. Ik spreek voor mezelf én voor Jean als ik zeg dat het niet zo had hoeven te lopen. Maar na verloop van tijd was de situatie niet langer houdbaar."

Nieuwe bazen, nieuwe wetten

De voormalige rechterhand van Kindermans gaat ook vol door op Jesper Fredberg. "Anderlecht is nooit voorstander geweest van een strikt afgebakende hiërarchische structuur. Die is er vandaag net wel. Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Overal worden pionnetjes en vertrouwelingen van de bazen neergezet. Wij hoorden daar niet bij. En we hadden héél snel door hoe laat het was."