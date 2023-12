Dan toch plotse comeback voor Kevin De Bruyne? Rode Duivel start op de bank bij Manchester City

Kevin De Bruyne kampt al lange tijd met een blessure aan de hamstring. Nu zou de Rode Duivel toch terug fit zijn.

Manchester City neemt het zaterdag om 16u00 op tegen Sheffield United. Kevin De Bruyne leek twijfelachtig. Daarom werd hij voor de wedstrijd nog eens onderzocht door de dokters.

Die kwamen dan met het goede nieuws dat De Bruyne fit is, want hij zit in de selectie van City voor het duel. Pep Guardiola stelt hem niet op, maar op de bank zal hij zeker zitten.

Zo kan De Bruyne na vierenhalve maand blessureleed zijn comeback maken. Jérémy Doku en Erling Haaland zijn nog niet fit.