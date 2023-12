Is dit dé derby van Europa? "Als je verliest kun je niet buitenkomen, het is onbeschrijflijk"

Zaterdag krijgen we de Schotse derby te zien. Celtic zal dan Rangers, waar Philippe Clement coach is, ontvangen.

Een historische derby is het. Enkele ex-spelers van de clubs praten over hun ervaringen ermee. "De impact van dat duel is enorm", begint Dedryck Boyata bij Het Nieuwsblad. "Als je zo'n derby wint, is het fantastisch om in Glasgow over straat te lopen. Dan ben je de king."

"Maar als je verliest is het heel wat minder. Dan kan je niet buitenkomen. De fans van Rangers lachen je in je gezicht uit, de fans van Celtic zijn boos. Gelukkig heb ik de meeste duels gewonnen. De rivaliteit is zo groot dat je die spanning constant voelt."

"Ik heb er zo'n tien gespeeld", gaat de speler van Club Brugge verder. Boyata speelde vier jaar bij Celtic. "Het is onbeschrijflijk. De intensiteit ligt ongelooflijk hoog. Ik heb dat nooit meegemaakt. Ook op het veld voel je dat die match verder gaat dan voetbal alleen. Dat is een match die gewonnen moet worden, los van hoe het seizoen verder zal verlopen."