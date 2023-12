Real Madrid probeert nog eens te stunten met komst van Kylian Mbappé maar geeft hem wel strakke deadline

De interesse van Real Madrid in Kylian Mbappé is ondertussen niets nieuws. De Spaanse club wil nu een nieuwe poging doen om de Franse topspits over te nemen.

Kylian Mbappé werd al zwaar gelinkt aan Real Madrid. In het verleden leek het al even een uitgemaakte zaak dat de Franse spits naar de Koninklijke zou vertrekken, maar daar kwam dan toch niets van in huis. Nu zou Real dan toch nog een nieuwe poging doen, meldt The Athletic. Om te voorkomen dat Mbappé nog eens afhaakt op het laatste moment, heeft de club een deadline gesteld. Hij moet tegen midden januari een antwoord klaar hebben staan. Vanaf juni zit de Franse international zonder club. Hij kan op die manier transfervrij van ploeg veranderen, iets waar PSG allesbehalve blij mee zou zijn. Volgens Transfermarkt, ligt zijn marktwaarde nog op zo'n 180 miljoen euro.