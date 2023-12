'Standard wil gaan shoppen in Engeland: Rouches op het punt om zeer gewilde middenvelder te contracteren'

Standard is naar verluidt dicht bij het contracteren van een nieuwe verdedigende middenvelder, ondanks de situatie van de club.

Zoals we allemaal weten, wordt de wintermercato van Standard een moeilijke. Fergal Harkin, sportief directeur van Standard, zal opnieuw moeten omgaan met een beperkt budget en de juiste kansen moeten grijpen.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano zijn de Rouches heel dicht bij een akkoord met verdedigende middenvelder Tyreeq Bakinson (25) van Sheffield Wednesday.

Hij was een vaste waarde in voorgaande seizoenen, maar speelde dit seizoen slechts zeven wedstrijden in de Championship. Hij deed er twee mee in de EFL Cup, de Engelse beker die niet toegankelijk is voor teams uit de Premier League, waarin hij één doelpunt maakte.

Sheffield Wednesday-fans beschrijven hem als een speler met veel potentie, maar eentje die nog steeds de consistentie mist die nodig is om het volgende niveau te bereiken. De Italiaanse journalist wijst er bovendien op dat de speler deze winter erg gewild is, zonder aan te geven welke clubs interesse tonen.