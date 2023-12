Vincent Kompany valt helemaal uit zijn rol en haalt uit na nederlaag met Burnley

Vincent Kompany is een geplaagd man dit seizoen. Het loopt niet vlot met Burnley en ze blijven op een degradatieplaats staan. De immers kalme Kompany kan dan ook wel eens uit zijn rol vallen.

Nederlaag tegen Aston Villa

Zaterdagmiddag zag Vincent Kompany in het slot zijn Burnley een gelijkspel door de vingers slippen. Dat kan u HIER lezen.

Dit zorgde voor de nodige frustratie bij Kompany. “Ik ben extreem trots, ik ben dat eigenlijk altijd om eerlijk te zijn. De frustratie komt doordat we precies hebben gedaan wat we moesten doen om toch een resultaat te behalen”, aldus Kompany na de wedstrijd.

Arbitrage

Het is niet de gewoonte van Kompany om uit te halen naar de scheidsrechter. Al zal de frustratie hem teveel worden. “Wanneer we kijken hoe we tot resultaten moeten komen, dan is het frustrerend om te zien hoe de match uiteindelijk loopt. Ik kan het gevoel niet ontwijken dat de arbitrage de wedstrijd beter had kunnen leiden”, is Kompany hard voor de arbitrage.

Toekomst oogt positief

Ondanks dat Burnley onderaan het klassement bengelt blijft Kompany zeer positief over de toekomst van de club.

“We zullen hiervan terugveren. Dat is iets bijzonders aan deze club, we moeten blijven gaan. Er zijn dingen die we vandaag erg goed deden en dingen die beter konden. Het is spannend om met dit team te werken en het is een spannend team”, relativeert Kompany de nederlaag.