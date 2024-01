Eerste wedstrijd van het jaar zit er al op: interland met ook spelers uit Jupiler Pro League in de selectie

Het is 2024, dames en heren. Net zoals alle jaren wordt er ook in het nieuwe jaar gevoetbald. De eerste match van het jaar is zelfs al achter de rug. En zoals elk jaar houden we u daarvan uiteraard op de hoogte.

In het mannenvoetbal werd al op 1 uur Belgische tijd gespeeld in Antigua & Barbuda, maar dat ligt in de Caraïben dus werd de match plaatselijke tijd gewoon nog gespeeld op 31 december. En dus moesten we naar het Oosten.

De eerste match van het jaar was er zo eentje met een internationaal karakter, want Thailand en Japan speelden om 6 uur tegen elkaar een oefeninterland in het kader van de Toyo Tires Cup. Beide landen zijn zich volop aan het voorbereiden op de Asian Cup.

Pittige voorbereiding op Asian Cup

Daarin zit Japan in groep D bij Vietnam, Irak en Indonesië, terwijl Thailand in groep F zit bij Oman, Saoedi-Arabië en Kirgizië. Vanaf 12 januari begint die Asian Cup, in aanloop kregen we dus een interessant oefenduel tussen beide teams.

Zion Suzuki en Ryotaro Ito van STVV en Koki Machida van Union SG zaten in de basiself voor het duel, met Junya Ito (ex-Genk) en Ayase Ueda (ex-Cercle Brugge) waren er nog meer oude bekenden geselecteerd. Tanaka, Nakamura en een owngoal maakten na de rust het verschil in Tokio: 3-0. Kawamura en Minamino zorgden zelfs nog voor forfaitcijfers, een ferme opsteker richting Asian Cup.