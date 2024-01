Jürgen Klopp wacht bang op terugkeer van Kevin De Bruyne

De comeback van Kevin De Bruyne bij Manchester City zal niet lang meer op zich laten wachten. Het is nieuws waar de spelers, staf en fans van bij de club lang op hebben gewacht.

Naast De Bruyne, wordt er ook gewacht op de terugkeer van Erling Haaland en Jérémy Doku die net als hem met blessures kampen. City moet het gat met leider Liverpool dichten. Dat bedraagt al vijf punten.

Liverpool-coach Jürgen Klopp wacht bang af. "Kevin De Bruyne warmt zich op en het hele land begint te daveren", klonk het.

🗣️ Jurgen Klopp on Kevin De Bruyne’s return: “Kevin De Bruyne is warming up and the whole country is shaking.” pic.twitter.com/IOcltzjtP1