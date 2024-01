Eén van de grootste flops van de laatste jaren werkt aan een terugkeer naar Duitse topclub

De transfer van Jadon Sancho naar Manchester United was een grote in 2021. Tweeënhalf seizoenen later blijkt de international van Engeland een totale flop te zijn.

Manchester United haalde het toenmalige Engelse toptalent bij Borussia Dortmund. De vleugelspeler genoot zijn opleiding bij Manchester City. Ooit was hij één van de grootste talenten van Europa. Transfermarkt schatte hem op 130 miljoen euro toen hij 19 jaar oud was. Uiteindelijk trok hij naar United voor 85 miljoen euro.

Tweeënhalf seizoenen later zijn de resultaten duidelijk: Sancho, hoewel hij zijn momenten heeft gehad, is een flop bij Manchester United. Zijn eerste seizoen was teleurstellend, met 3 goals en 3 assists in 29 Premier League-wedstrijden. Het tweede was nauwelijks beter (26 wedstrijden, 6 goals, 3 assists). Onder Erik ten Hag zonk Sancho helemaal weg.

Binnenkort terug naar Borussia Dortmund

Dit seizoen loopt het gewoon niet meer. De Nederlandse coach bekritiseerde zijn speler publiekelijk voor een aantal teleurstellende prestaties op de training, waarop Sancho reageerde via sociale netwerken. Sindsdien is er geen spoor meer van de voormalige Borussia-speler. Hij zit al maanden niet meer in de selectie.

Met slechts 3 wedstrijden gespeelde dit seizoen zal Jadon Sancho, die nog tot 2026 onder contract staat, Manchester United graag verlaten. Sky Sports beweert dat de gesprekken met Borussia Dortmund over een terugkeer volop bezig zijn. Op huurbasis, met of zonder optie tot koop, zou de meest plausibele optie zijn.