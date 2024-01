Geweldig nieuws voor Jérémy Doku bij Manchester City

Jérémy Doku viel een maand geleden geblesseerd uit bij Manchester City. Er kwamen maar weinig blessure-updates, maar nu kon Pep Guardiola toch goed nieuws brengen.

Naast Doku zijn ook Kevin De Bruyne en Erling Haaland nog niet helemaal fit. Tijdens een persconferentie werd er naar die twee laatste gevraagd. "Een maand nog, we hebben drie à vier matchen in januari. Dan is de Champions League er ook weer. Het laatste deel van het seizoen hebben we iedereen nodig, het is geweldig nieuws dat Kevin terug is, Erling terug is en ook Jérémy", vertelde Guardiola volgens ManchesterEveningNews.

Er werd dus niet naar Doku gevraagd, dat aan het begin van dit seizoen al snel publiekslieveling werd bij The Citizens. "Niemand vraagt me naar Doku, alleen De Bruyne en Haaland. Doku is snel terug, we moeten voorzichtig zijn omdat hij zeer explosief en gespierd is. Hopelijk is hij voor de komende weken inzetbaar", reageerde de City-coach.

De jonge Rode Duivel speelde ondertussen al 17 wedstrijden voor Manchester City. Daarin kon hij drie doelpunten maken en zes assists afleveren. Hij zorgt vooral voor entertainment op de flank met zijn geweldige dribbels.