Zorgt Standard voor verrassing? Ex-coach van Antwerp en Club Brugge in beeld bij Rouches

Standard heeft op de laatste dag van 2023 Carl Hoefkens ontslagen omwille van de tegenvallende resultaten. De Rouches willen graag voor zaterdag een nieuwe coach hebben.

Zaterdag vertrekt Standard op winterstage naar Marbella. De Luikse club zou graag tegen dan een nieuwe coach hebben. Verschillende namen werden al genoemd. Zo werd Jonas De Roeck gelinkt aan Standard, maar ook een terugkeer van Ricardo Sa Pinto.

Nu komt daar plots een opvallende naam bij. Zo zou Ivan Leko nu in beeld zijn bij Standard. Dat meldt het Nieuwsblad. De club is op zoek naar een ervaren coach die nu niet werkzaam is. Leko matcht dat profiel.

Hij werd een tijdje geleden ontslagen bij Hajduk Split in Kroatië. Met Club Brugge speelde hij al kampioen in 2018. Als coach van Antwerp won hij de beker in 2020.