Vandaag al nieuws over herspelen Anderlecht-Genk? Dit moet er gebeuren voor Limburgers

Vanmiddag om 12 uur buigt het Professional Referee Department zich over de klacht van KRC Genk na het strafschopdebacle tegen Anderlecht.

KRC Genk kreeg inzage in de VAR-communicatie en volgens de juristen van de ploeg is de kans groot dat de match herspeeld moet worden. Anderlecht reageert voorlopig niet nadat het de tapes kon beluisteren.

Of de wedstrijd effectief herspeeld moet worden, zal in twee fases gebeuren. Eerst moet het Professional Referee Department zich buigen over de vraag of de VAR en de scheidsrechters zich vergist hebben en een fout maakten tegen het voetbalreglement.

Als zij dat bevestigen, dan moet de zaak door naar de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal. Daar moet bepaald worden of de vergissing invloed had op het wedstrijdverloop. Als ze vinden dat dit zo is, dan kan er beslist worden om de match te herspelen.

Alles ligt vandaag dus eerst in handen van het Professional Referee Department. Daarna is het eventueel nog aan de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal, al is momenteel niet geweten wanneer die zou bijeenkomen in deze zaak.