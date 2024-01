Manager De Ketelaere laat in de kaarten kijken: "Hij is die prijs meer dan waard"

Charles De Ketelaere kende een moeilijk eerste seizoen bij AC Milan, maar leeft op bij Atalanta. Hij doet er ook mee voor de Europese plaatsen en wordt steeds belangrijker met zijn goals en assists. Zijn makelaar, Tom De Mul, had het wel zien aankomen.

Een terugkeer naar België heeft er ook nooit ingezeten. "Voor een jonge speler is het eerste seizoen in het buitenland altijd moeilijk, maar hij heeft zich niet laten gek maken. Een terugkeer naar België heeft nooit op tafel gelegen. Charles wil slagen in Italië en in de beste vijf competities in Europa", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Door zijn statistieken wordt er in Italië ook anders naar hem gekeken. "Door de wijze waarop hij aan het spelen was, had ik altijd het gevoel: die goals komen wel vanzelf. Natuurlijk zijn doelpunten voor je eigen gevoel als spits ook wel belangrijk. Dat geeft vertrouwen, voldoening."

Atalanta heeft ook een aankoopoptie van om en bij de 23 miljoen bedongen. “Die kunnen ze op het einde van het seizoen lichten, dat is zo vastgelegd. De prijs? Wat mij betreft is Charles die meer dan waard. De keuze ligt bij Atalanta. Charles voelt zich daar goed en we zien wel wat de toekomst brengt.”