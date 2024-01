RSCA Futures geraakt in vriendschappelijk duel niet voorbij amateurclub

RSCA Futures, de U23 van RSC Anderlecht, bereidt zich voor op de tweede seizoenshelft. De club speelde vrijdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen RAAL La Louvière.

De belofteploeg van Anderlecht heeft de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 verloren.

Coach Marink Reedijk moest het stellen zonder een aantal belangrijke spelers. Zes jongens van RSCA Futures mochten meereizen met de A-ploeg op winterstage. Dat waren Bouchouari, Lissens, Lapage, Degreef, Monticelli, Ure en Angulo. Daarnaast was Goto nog niet speelgerechtigd.

Bongiovanni opende de score in de 61e minuut. De Corte maakte een paar minuten later al gelijk voor RSCA Futures. Soumaré maakte er 2-1 van voor RAAL in de 90e minuut.

RSCA Futures staat 9e in de Challenger Pro League. De club hervat de competitie op 12 januari met een trip naar Beerschot.

De volledige samenvatting van RAAL - RSCA Futures (2-1)