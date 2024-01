Standard ziet belangrijke spelers vertrekken: "Kans reëel dat hij niet meer terugkomt"

Standard heeft versterking nodig, maar de financiën zijn niet van dien aard dat ze zomaar spelers kunnen gaan halen. Daarenboven is de kans bestaande dat ze ook nog twee belangrijke spelers verliezen.

Steven Alzate en Isaac Hayden vertrekken immers niet mee op stage. "We hadden met hun clubs afgesproken dat ze in januari teruggeroepen konden worden. Steven is bij Brighton aan het revalideren van een enkelblessure", vertelde Fergal Harkin op de persconferentie van Leko gisteren.

"De terughaaloptie is voorlopig niet gelicht en hij is dus nog altijd onze speler. Hij zal terugkeren tenzij er nog anders beslist wordt. Omwille van familiale redenen is de kans reëel dat Isaac terugkeert naar Newcastle."

Harkin zal dus nog iets uit zijn hoed moeten toveren, zonder al te veel middelen. "Je wil natuurlijk altijd meer geld. We zijn ons ervan bewust dat we slim moeten omgaan met de middelen die we hebben. Maar ik zal je zeggen: a lack of finances houdt mensen niet tegen om naar Standard te komen."