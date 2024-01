Sterkhouder KV Mechelen komt met blessure-update en plakt datum op terugkeer

Nikola Storm kende een moeilijk eindejaar. De linksbuiten van KV Mechelen werkt nu actief aan zijn terugkeer op het veld.

Op 31 oktober afgelopen jaar werd KV Mechelen uitgeschakeld door Knokke FC in de Croky Cup. Diezelfde dag blesseerde Nikola Storm zich ook.

Diezelfde dag verloor Mechelen ook Nikola Storm. De speler scheurde de achterste kruisband in zijn rechterknie. In een interview met Gazet van Antwerpen sprak hij over zijn blessure en herstel. "Ik zal drie tot vier maanden out zijn. Dat is minder lang dan bij klassieke kruisbandblessures. Toch is het de langste inactiviteit die ik in het profvoetbal heb meegemaakt."

Storm blijft een sleutelfiguur bij KV Mechelen. De supporters hopen natuurlijk op een snelle terugkeer. De winger deelde mee wanneer die zou kunnen zijn. "Ik hoop tussen begin en half februari weer fit te zijn", zei hij.