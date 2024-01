🎥 Kevin De Bruyne is eindelijk terug en doet meteen monden openvallen bij Manchester City

Een speciale dag voor Kevin De Bruyne. Na lang wachten, mocht de Belgische ster zijn comeback maken bij Manchester City.

De Bruyne mocht na net geen vijf maanden nog eens het veld op. Hij liep een serieuze blessure op in augustus, maar die kreeg hem niet klein.

In de wedstrijd tegen Huddersfield in de FA Cup ontplofte het stadion toen Kevin De Bruyne zich klaarmaakte om in te vallen. Op minuut 57 was het dan zover.

En lang moest de Rode Duivel niet wachten om indruk te maken. Met nog een kwartier te spelen, kon KDB met een geweldige assist Jérémy Doku de 5-0 laten maken. Dat werd later dan ook de eindstand.

Zo scoorde Doku ook meteen op zijn comeback. Hij was sinds eind november out.