Noodkreet uit het kamp van Club Brugge-speler: "Hij is niet gelukkig, hij kan dit niet accepteren"

Dedryck Boyata heeft dit seizoen nog maar 156 minuten gespeeld. Zijn vader, Bienvenu Boyata, is er vast van overtuigd dat zijn zoon niet langer gelukkig is bij Club Brugge.

Sinds zijn komst naar Club Brugge in augustus 2022 heeft Dedryck Boyata in slechts 24 wedstrijden gespeeld. Een heel, heel laag totaal, zeker als je bedenkt dat hij in het merendeel van die wedstrijden inviel.

"Dedrycks passage bij Club is vooralsnog een grote ontgoocheling", begint vader Bienvenu Boyata bij Het Nieuwsblad. "Het is evident dat hij niet gelukkig is. Elke voetballer wil spelen. Zeker als je Dedrycks status hebt – bij Hertha was hij kapitein, hé. Hij kan dit niet accepteren."

Joel Ordonez en Denis Odoi zijn geblesseerd en Ronny Deila heeft te weinig opties in de centrale verdediging. Toch lijkt de Noor helemaal niet op hem te rekenen.

"Pas op, er zijn altijd wel telefoontjes, Dedryck blijft een interessante speler. We wachten af. En hopen dat de situatie keert. In het voetbal kan het snel gaan. Dedryck is een professional: als het moet, zal hij er staan", besluit de vader van Dedryck Boyata.