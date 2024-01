'RWDM wil getalenteerde spits halen maar stuit op zeer lastig probleem'

RWDM is Orlando City-spits Duncan McGuire al een maand goed aan het volgen. De MLS-club wil echter geen afstand doen van zijn goudklompje.

RWDM wil een aantal veranderingen doorvoeren in zijn kern met oog op het behoud. Vooral aanvallend wil de club er nog iets extra bij.

Iets meer dan een maand geleden kwam het nieuws naar buiten dat de Brusselse club interesse had in Duncan McGuire, een 22-jarige aanvaller die speelt voor Orlando City in de MLS. Het contract van de Amerikaan loopt op 31 december 2024 af.

Volgens The Athletic wil Orlando City de speler echter absoluut niet laten gaan en zijn ze er zelfs op aan het aandringen om zijn contract te verlengen. Zo wordt het voor RWDM nog een moeilijke zaak...