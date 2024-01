De knoop is doorgehakt: Referee Department heeft beslissing genomen over Anderlecht-KRC Genk

KRC Genk wou de wedstrijd tegen Anderlecht laten herspelen nadat een fout van de arbitrage voor veel ophef zorgde. Het Referee Department heeft nu een beslissing genomen.

Zo zal de wedstrijd niet opnieuw gespeeld worden. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De klacht werd door het Referee Department verworpen.

KRC Genk kan nog wel naar het BAS trekken. Gezien hoe zeker de club van zijn stuk is, zit die kans er in.

De klacht van Racing Genk kwam er na een controversiële penaltyfase. Heynen miste een penalty maar Yira Sor kon meteen nadien wel scoren. Zijn doelpunt werd afgekeurd want hij kwam te snel in de zestien. Maar ook onder anderen Yari Verschaeren was te snel in het strafschopgebied. Scheidsrechter Nathan Verboomen wilde de penalty opnieuw laten zetten, maar de VAR besliste toen anders.