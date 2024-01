Filip Joos vindt het plots veel leuker in Belgische dan in Italiaanse voetbalstadions

Filip Joos trok dit weekend naar Rome. Hij woonde het duel tussen AS Roma en Atalanta Bergamo bij.

Romelu Lukaku versus Charles De Ketelaere. Een ideale gelegenheid, met de winterstop op de Belgische voetbalvelden, voor een uitstapje, zo dacht Filip Joos ook.

Maar er was iets waarvan de voetbalanalist steil achterover viel. “Plots wist ik weer waarom het zo fijn is in een Belgisch stadion”, vertelt hij aan Sporza. In Italië wordt sowieso massaal gerookt, maar ook nog in voetbalstadion. “Toch één oproep, als de Italiaanse minister van Volksgezondheid toevallig Sporza zou lezen”, gaat Joos verder.

“Ik wil hem of haar met aandrang vragen om een rookverbod in de Italiaanse stadions te installeren, zoals sommige collega's in andere landen. Het is er verschrikkelijk. Er wordt overal gepaft, gevapet... Als Italiaan was ik al een petitie gestart. Plots wist ik weer waarom het zo fijn vertoeven is in een Belgisch stadion.”