Dit is het plan van Gent na het vertrek van Fofana: Louwagie aan zet

Michel Louwagie kan alweer een financiële toptransfer op zijn cv schrijven, maar het werk van de manager van de Buffalo's is nog niet gedaan. Het wordt nog een drukke maand in de Ghelamco Arena.

Gent kan immers de maand januari niet doorkomen zonder versterking. Nu ook Fofana vertrokken is, heeft Hein Vanhaezebrouck niemand meer om achter de spitsen te posteren aangezien ook Hong vertrokken is naar de Asia Cup.

Of het moet zijn dat hij Gerkens of Gandelman daar posteert, maar dat is nog geen groot succes gebleken. Louwagie zal dus een vervanger nog aantrekken, liefst eentje die de Jupiler Pro League al kent en onmiddellijk inzetbaar is.

Bijkomende vereiste: hij moet zowel centraal als op de flank kunnen spelen. Daarnaast moet hij ook nog een verdediger gaan halen, want daar is de spoeling ook bijzonder dun geworden.