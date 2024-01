Marouane Fellaini duikt op bij Standard en dus rijst de vraag: is stunttransfer stapje dichterbij voor ... Club Brugge?

Marouane Fellaini zit momenteel al eventjes zonder club. Met zijn 36 jaar staat hij nog steeds volop in de belangstelling, zo ook van Club Brugge. En dus rest de vraag: waar zal hij de komende maanden spelen? De geruchten gaan alle kanten uit.

Sinds het einde van zijn avontuur in China is Marouane Fellaini vrij om te tekenen bij wie hij wil. Eerst was er sprake van een vervroegd pensioen, maar dat werd al snel door de gewezen Rode Duivel zelf tegengesproken.

Daarna werd hij gelinkt aan teams uit het Midden-Oosten, opties die ook nu nog steeds op tafel liggen. Al-Shabab, Al-Jazira, teams uit andere oliestaten of Turkije? Het is allemaal al de revue gepasseerd. Net als Belgische geruchten.

Club Brugge zit ook in Marbella

Zo zou Club Brugge wel wat zien in een terugkeer van Fellaini naar de Jupiler Pro League, om zo de ervaren roerganger in de kern op te nemen die ze al eventjes zoeken. En tijdens een oefenwedstrijd van Standard dook hij nu op winterstage op in Marbella - nadat hij op Nieuwjaar in Dubai werd gespot bij Marc Coucke.

Officieel is Fellaini ook deze keer weer op reis, maar met geruchten kan je nu eenmaal alles bewijzen. Want ... ook Club Brugge is op winterstage in Marbella. Het staat Fellaini vrij om te praten met iedereen, dus ook een gesprek met Mannaert & co zou dus mogen en kunnen dezer dagen.

De voormalige Rode Duivel ontkent dat hij met pensioen gaat, en denkt nog steeds na over de beste stap.

Een mogelijkheid is Club Brugge. Volgens La Dernière Heure wil blauw-zwart graag de ex-Rode Duivel overnemen om Ronny Deila een ervaren middenvelder te bieden.

Maar er is nog niets zeker. Het dagblad meldt de concurrentie van Al-Shabab (waar Yannick Carrasco speelt), Al-Jazira, Al-Nasr en verschillende Turkse clubs. Zal Marouane Fellaini voor het eerst sinds 2008 terugkeren naar de Pro League?