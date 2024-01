Standard zit al in het sukkelstraatje en krijgt nu nog eens zeer slecht nieuws

De kloof tussen Standard en play-off 3 is amper twee punten. En dus moeten de Rouches de komende maanden vol aan de bak als ze weer naar boven willen kijken. Elk beetje slecht nieuws kunnen ze dan missen als de pest, maar er is wel degelijk opnieuw slecht nieuws.

Een paar dagen geleden was het al duidelijk dat het trainingskamp in Marbella al vrij snel gedaan was voor Nathan Ngoy. Die sukkelde met de hamstrings en moest daarvoor een MRI-scan ondergaan. Ondertussen is er meer nieuws.

Volgens La Dernière Heure gaan ze de centrale verdediger langer dan alleen op stage moeten missen. De eerste competitiewedstrijden komen te vroeg, Ngoy zal vier of vijf weken buiten strijd zijn volgens de Waalse krant.

Geen operatie voor Nathan Ngoy, maar wel zeker een maand buiten strijd

Als er dan toch iets van goed nieuws mag genoemd worden, dan is het dat Ngoy vermoedelijk niet onder het mes zal moeten. Daardoor is zijn seizoen nog niet voorbij en kan hij mogelijk wel nog van waarde zijn in de laatste speeldagen.

De belangrijke matchen tegen Kortrijk, Cercle Brugge, Antwerp, RWDM en mogelijk ook OH Leuven staan wel op de helling voor Ngoy. En zijn situatie zal sowieso week per week worden opgevolgd door de medische staf rond Ivan Leko.