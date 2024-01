Investeerders willen Antwerp ook niet: "Nul komma nul interesse"

Royal Antwerp FC zit in het oog van de storm rond de financiële problemen van de club. En dus werd er hier en daar al eens gepolst bij mogelijke investeerders die genoemd werden. En die hebben ook een duidelijke mening.

Er zijn de nodige cashflowproblemen bij Royal Antwerp FC. Sterke man Paul Gheysens kan/mag geen financiële injecties blijven doen vanwege de Financial Fairplay-regels van de UEFA en ook Gheysens zelf zit met de nodige miserie.

En dus werden al geruchten gelanceerd over een mogelijke verkoop van de club. Gheysens zelf liet duidelijk verstaan dat de club echter allesbehalve te koop staat. Er werd ook al gesproken over mogelijke investeerders in The Great Old.

Geen interesse van beide kanten

Ook die lijken echter weinig interesse te hebben in een mogelijke overname of investering in stamnummer 1. "Nul komma nul interesse", klonk het in Gazet van Antwerpen toen gepolst werd bij Jozef Delcroix - een naam die de voorbije uren de revue passeerde.

Ook andere potentiële investeerders zoals de familie Mintjens of Jim Ratcliffe hebben geen oren naar een mogelijke investering in Antwerp. Gheysens is daar (voorlopig) ook niet naar op zoek, benieuwd wat de toekomst zal brengen.