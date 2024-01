Naast Overmars werkt ook een aan de kant geschoven CEO voor Gheysens en Antwerp

Royal Antwerp FC zit in de problemen met de schorsing van Marc Overmars. En hij is niet de enige gevallen figuur blijkbaar bij The Great Old.

Deze week kreeg Marc Overmars te horen dat zijn schorsing uit Nederland wereldwijd wordt overgenomen, waardoor hij zijn job bij Royal Antwerp FC niet meer kan uitvoeren. Het Laatste Nieuws ontdekte echter dat Overmars niet de enige gevallen figuur is die voor de voetbalclub van Paul Gheysens werkt. Ook Steve Van den Kerkhof, de ontslagen CEO van Plopsa, doet zijn ding voor Gheysens. Van den Kerkhof werd na 23 jaar ontslagen bij Plopsa, nadat hij beschuldigd werd van beledigingen, scheldpartijen en strafexpedities tegen personeelsleden. De voorbije maanden zou hij ook voor Royal Antwerp FC gewerkt hebben, zo bevestigt hij zelf aan de krant. Niet vast in dienst, maar via enkele losse opdrachten waarbij hij enkele zaken van de organisatie van de club moest evalueren op vraag van de familie Gheysens. Daarbij werd de efficiëntie van enkele processen geanalyseerd.