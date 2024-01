Paul Gheysens heeft boodschap van drie woorden over perikelen bij Antwerp

Royal Antwerp FC zit in het oog van de storm rond de financiële problemen van de club. Meer en meer komt er naar buiten dat er cashflowproblemen zijn.

De rekeningen staan droog bij Royal Antwerp FC, dat is ondertussen duidelijk, maar The Great Old is lang niet de enige club die in de loop van het seizoen daarmee af te rekenen krijgt.

Volgens sporteconoom Trudo Dejonghe (KU Leuven) is er echter meer aan de hand. “Het klopt dat veel clubs in de loop van het seizoen in moeilijkheden raken. De reguliere werking is meestal verlieslatend. Verliezen worden doorgaans bijgepast met een kapitaalsverhoging of de verkoop van spelers”, klinkt het bij de VRT.

De Financial Fairplay-regels van de UEFA verbieden Paul Gheysens echter ook om grote kapitaalsinjecties te doen, om concurrentievervalsing tegen te gaan. “Voorlopig is Antwerp niet zelfbedruipend, dus als Gheysens financiële moeilijkheden heeft, zal Antwerp dat onmiddellijk voelen”, gaat Dejonghe verder.

Ook de geruchten over de mogelijke verkoop van de club is geen goed teken. Bij de supporters worden Fernand Huts en Jim Ratcliffe, de baas van Ineos, genoemd. Gheysens reageert slechts met drie woorden op alle heisa aan de openbare omroep: “Niet te koop!”