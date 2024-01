Nog versterking op komst bij Anderlecht? Jesper Fredberg geeft heel duidelijk antwoord

Anderlecht is goed bezig in de Jupiler Pro League en staat tweede in het klassement, op zes punten van leider Union SG. Komt er nog versterking om voor de titel te gaan?

Volgens Jesper Fredberg wordt het een redelijk rustige wintermercato. Hij weet dat het niet de bedoeling is om met Anderlecht nog versterking te halen. "Voor onze basiself? Dan moet het iets zijn dat ons van onze sokken blaast. Nee, dat is op dit moment niet onze ambitie", vertelde hij bij Eleven Sports. "Zowel financieel als sportief gaat het goed. We willen iets bereiken, een sterk seizoen spelen waar we op kunnen bouwen. Daarom is continuïteit belangrijk. Onze basiself nu wijzigen zou ik me niet kunnen inbeelden. Dat zal niet gebeuren", besluit Fredberg. 🗣️ | Jesper Fredberg verwacht geen uitgaande transfers van basisspelers tijdens de wintermercato. 🛫❌ pic.twitter.com/T5Emy27pnF — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) January 12, 2024