🎥 De nieuwe Debast? Goudhaantje van Anderlecht schittert tegen Beerschot

RSCA Futures moest het vrijdag stellen zonder een aantal vaste waarden, maar pakte toch een goed punt in Beerschot. Nunzio Engwanda was een van de jongeren die schitterde.

Nunzio Engwanda is een naam om te onthouden. Of beter gezegd een voornaam, want de achternaam is al bekend bij de volgers van RSC Anderlecht. Nunzio's broer, Alonzo, is al enkele seizoenen een steunpilaar bij de U21 van Anderlecht en werd al meermaals opgeroepen om mee te trainen met de A-ploeg. Dit seizoen draagt hij de aanvoerdersband bij de Futures.

Afgelopen zomer werd Alonzo daar vergezeld door zijn jongere broer. Nunzio, die wordt gezien als een van de goudhaantjes van paars-wit, versierde deze vrijdag zijn derde basisplaats van het seizoen in de Challenger Pro League. Hij speelde meteen ook zijn beste wedstrijd voor de beloften van Anderlecht.

Engwanda, de nieuwe Debast?

In de centrale verdediging, achter zijn broer als verdedigende middenvelder, hielp Nunzio zijn ploeg enorm om een verdiend punt te pakken tegen Beerschot. Moet hij de nieuwe Zeno Debast worden bij de Brusselse club?