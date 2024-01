Ex-Club Brugge-speler in het oog van de storm na vliegtuigreis van... 8 minuten

Arnaut Danjuma heeft voor heel wat onbegrip gezorgd bij de voetbalfans. De ex-aanvaller van Club Brugge en tegenwoordig aan de slag bij Everton pakte immers het vliegtuig voor de reis van zijn woonplaats Manchester naar Liverpool.

Dat is een reis van zo'n 50 kilometer oftewel een klein uur met de auto. Toch pakte Danjuma het vliegtuig om naar de thuisbasis van Everton te vliegen. En dat zorgde voor een storm aan reacties op sociale media.

Everton-coach Sean Dyche werd erover aangesproken op zijn persconferentie en vond het toch ook opmerkelijk. "Ik heb hem erop aangesproken, want ik vind het buitensporig om van Manchester naar Liverpool te vliegen’’, vertelde coach Dyche. "Ik was zelf gaan rijden, maar ja. Moderne voetballers moeten ook goed voor zichzelf zorgen en optimaal hun rust pakken."

Intussen wordt er gesproken van een verhuis naar Olympique Lyon voor Danjuma, aangezien hij vooral invaller is bij Everton. "De situatie is simpel: hij is een speler van Everton. Hij krijgt zijn kansen bij ons en die blijft hij krijgen", aldus Dyche.