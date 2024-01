Het aangrijpende verhaal van Alexander Blessin: "Mijn vrouw wou niet dat ik naar huis kwam"

Alexander Blessin heeft er al een moeilijke zes maanden opzitten. Ondanks dat Union SG het fantastisch doet, heeft hij privé heel wat moeten doorstaan nadat zijn vrouw een ruggemerginfarct kreeg. Voor de eerste keer wou hij er openhartig over praten.

Blessin is een echte familieman. Toen het gebeurde - zijn vrouw woont met de drie kinderen op 600 km afstand - wou hij er de brui aan geven, maar Charlotte hield hem tegen. "Mijn vrouw zei: 'We hebben zoveel geïnvesteerd in jouw carrière. Als je nu stopt en naar huis komt, heb ik het gevoel dat we de strijd verloren hebben, dat we opgeven.'", doet hij het verhaal in Het Nieuwsblad.

"Dat gevoel wil ze de kinderen niet geven. (verbijt de tranen) Wat kon ik daarop zeggen? Als ik zou stoppen, hadden we twaalf jaar lang gevochten, maar voor wat uiteindelijk?"

Sindsdien wordt het met kleine stapjes beter. "Ik heb nu het gevoel dat we echt een goede dokter hebben gevonden. Hij legt sinds dag één uit wat en hoe we dingen gaan aanpakken. Dit is geen spierblessure of een botbreuk, dit gaat over zenuwen en die hebben tijd nodig om te herstellen."

"We zijn op de goede weg, maar we hebben geduld nodig. We hopen op beterschap. Er worden een aantal spieren gestimuleerd, waardoor het gevoel wel wat terugkomt in sommige spieren. Ze kreeg een speciale behandeling daarvoor."