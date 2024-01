Wil dit misschien iets meer zeggen? Marouane Fellaini heeft mooie woorden voor Standard-coach Ivan Leko

Ivan Leko werd niet erg lang geleden coach van Standard en heeft een succesvolle winterstage achter de rug. Marouane Fellaini heeft veel vertrouwen in hem.

Ivan Leko als Standard-coach: na de minder ervaren Carl Hoefkens was dit misschien genoeg om de fans gerust te stellen. Zijn CV is inderdaad indrukwekkend, met een competitietitel en een Belgische beker. Het valt nog te bezien wat de resultaten zullen zijn, maar het winterse trainingskamp was veelbelovend, met twee zeer succesvolle vriendschappelijke wedstrijden.

De keuze om Leko aan te stellen wordt ook gesteund door een legende van Sclessin met Marouane Fellaini. De voormalige Rode Duivel, die in Marbella was om Borussia Dortmund-Standard bij te wonen met het Luikse management, is een fan van de nieuwe trainer van de Rouches. "Ik ken hem heel goed, omdat ik met hem heb gewerkt in China", vertelde Fellaini aan RTBF.

Leko stond van januari 2021 tot december 2022 aan het roer bij Shanghai Port. "Ik denk dat hij het goed zal doen. Hij heeft de mentaliteit en de grit om iets goeds te doen bij Standard en zijn imago past goed bij dat van de club", concludeerde Fellaini, die in 2008 de landstitel won met Standard. Zou Fellaini dan toch niet graag naar de Luikse club trekken?