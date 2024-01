Jonathan Legear laat zijn licht schijnen over de titelstrijd en is zeker wie er kampioen wordt

Jonathan Legear heeft voor Le Soir zijn mening gegeven over de titelstrijd. De ex-prof die onder meer voor Anderlecht en Standard uitkwam, heeft er weinig twijfel over dat Union SG de hoogste bekroning gaat pakken deze keer.

Over wie er play-off 1 gaat spelen, heeft hij ook amper twijfels. "Union, Anderlecht, Gent en Brugge zullen er zeker bij zijn," zegt Legear in Le Soir. "Ik denk dat ook Genk en Antwerp zich zullen kwalificeren. Ik zie niet dat een andere ploeg zich er nog tussen wringt, ook al moeten we oppassen voor Cercle."

Maar voor de titel ziet hij maar één topfavoriet. "Het zal tussen Union en Anderlecht gaan. Maar als ik vandaag een gokje moest wagen, zou het op de huidige leider zijn. Ik denk dat het na twee jaar van bijna succes de juiste keer zal zijn voor de Unionisten", klinkt het.

"Ze verdienen het op alle niveaus. Hun consistentie is indrukwekkend, zelfs nadat ze hun beste spelers afgelopen zomer hadden verloren. Anderlecht heeft eindelijk begrepen dat ervaring naast jeugdigheid nodig is, en heeft soms geluk mee, maar ik zie RSCA niet als kampioen. Let ook op Brugge, dat dankzij zijn ervaring nog steeds kan meedingen naar de titel in PO1."