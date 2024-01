Standard heeft al alternatief bij topclub klaar zitten als plan A in het water valt

Standard is op zoek naar een nieuwe linkervleugelverdediger en wil het team versterken tijdens deze transferperiode. Onlangs heeft de club zijn oog laten vallen op Jaouen Hadjam van FC Nantes, maar die transfer is ingewikkelder geworden nu ook Marseille interesse toont.

Hoewel het leek alsof de deal met Jaouen Hadjam rond was - de speler had al een akkoord met zowel Standard als FC Nantes - is er plotseling een nieuwe kandidaat in de race verschenen. Nantes is namelijk in gesprek met Marseille.

De transfer naar Standard staat momenteel on hold. Volgens La Dernière Heure werd Hadjam maandagochtend verwacht op de academie van Standard.

De sportieve directie van Standard, die geen tijd wil verliezen, heeft een nieuwe doelwit geïdentificeerd voor de positie van linkervleugelverdediger. Het zou gaan om Frans Kratzig, 21 jaar oud, die speelt bij Bayern München. Hij heeft dit seizoen 8 wedstrijden gespeeld met het eerste team.

Volgens La Dernière Heure zou Kratzig kunnen komen op basis van een huur met koopoptie. Zijn contract bij Bayern loopt tot 2027. Zijn komst naar Standard hangt af van de afloop van het Hadjam-dossier.