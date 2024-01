Barcelona-coach Xavi nog meer onder druk na zware nederlaag tegen Real Madrid: "Ik verontschuldig me bij de fans"

FC Barcelona heeft zondag met 4-1 verloren van Real Madrid in de finale van de Spaanse Supercup. Barcelona-coach Xavi komt zo nog wat meer onder druk te staan.

Toch willen ze daar bij de club zelf niets van weten. Sportief directeur Deco vertelde na afloop dat Xavi niet ter discussie staat. "Vragen over Xavi slaan nergens op. Hij krijgt het volste vertrouwen van ons allemaal", aldus Deco bij Movistar. "Deze nederlaag veranderd niets aan onze plannen."

Xavi zelf kwam met verontschuldigingen voor de fans. "Ik verontschuldig me bij de fans omdat het moeilijk voor ons is geweest om mee te doen. We hebben het op geen enkel moment makkelijk gehad, we zijn gedomineerd", vertelde hij volgens Barca Blaugranes.

Toch blijft de Spaanse coach enorm positief. 6"Ik blijf in het project en mezelf geloven. We zullen blijven gaan."