Brian Riemer heeft creatieve oplossing klaar voor verdediging: "Ook al bij Kompany"

RSC Anderlecht geeft, als de weergoden het toelaten, woensdag Union SG. Het is uitkijken hoe Brian Riemer de verdediging zal opvullen.

RSC Anderlecht trekt voor de Croky Cup naar het Dudenpark om competitieleider Union SG partij te geven. Dat zal het moeten doen zonder Jan Vertonghen in de defensie.

Ook zijn mogelijke vervanger, Thomas Delaney, zal niet van de partij zijn wegens een blessure. Brian Riemer heeft op de winterstage echter een opvallende vervanger uitgetest.

Het zou goed kunnen dat Théo Leoni de plek in de defensie opvult, zo laat Brian Riemer weten aan Het Laatste Nieuws.

“Théo is een middenvelder, maar hij speelde eerder wel eens als verdediger bij de RSCA Futures”, klinkt het bij de Deense coach van paarswit.

In het verleden zou hij die positie ook al bemand hebben, zo voegt Riemer er nog aan toe. “Ook toen Vincent Kompany hier was, vulde hij op training soms die positie in. We hopen wel dat Vertonghen en Delaney volgende week terug zijn tegen OHL.”