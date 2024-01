OFFICIEEL: RWDM versterkt zich met nog een Braziliaan

RWDM is duidelijk heel druk bezig op de transfermarkt. De club stelde zijn derde wintertransfer voor.

RWDM staat momenteel 13e in de Jupiler Pro League. De Brusselse club staat zo nog net in de rode zone maar wil zich duidelijk verzekeren van het behoud. Daarom is RWDM flink aan de slag gegaan op de transfermarkt.

Na David Sousa en Carlos Alberto komt de volgende Braziliaan aan bij de club. Philipe Sampaio wordt gehuurd tot aan het einde van het seizoen, met optie tot koop. Hij komt over van Botafogo.

'De in maart 2022 naar Botafogo getransfereerde centrale verdediger komt naar het Machtens met tonnen ervaring die hij in verschillende Europese competities heeft opgedaan. Het is een troef die hij hopelijk goed kan gebruiken tijdens zijn periode bij RWDM", stelt de ploeg op zijn clubwebsite.