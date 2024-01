Opvallend: spits niet fit voor Afrika Cup ... en nu in de wedstrijdselectie van Real Sociedad

Sadiq Umar moest de selectie van Nigeria verlaten omwille van een blessure. Vandaag duikt hij echter op in de wedstrijdselectie van Real Sociedad. Dit is tenminste opvallend te noemen.

Super Eagles

De aanvaller liep de blessure op tijdens een training van de Super Eagles. Volgens berichtgeving van Mundo Deportivo wordt verwacht dat de 26-jarige Sadiq minstens drie weken uit de roulatie zal zijn vanwege de blessure. Opmerkelijk genoeg heeft Real Sociedad echter dinsdag de selectie aangekondigd voor het uitduel met Osasuna in de Copa del Rey, en de aanvaller hoort verrassend genoeg tot de lijst van 22 geselecteerde spelers.

Real Sociedad

Sinds zijn overgang van UD Almería in de zomer van 2022 voor twintig miljoen euro, fungeert Sadiq hoofdzakelijk als invaller bij Sociedad. In zeventien La Liga-wedstrijden dit seizoen wist hij twee doelpunten te scoren en leverde hij één assist af. In de tweede helft van het seizoen 2017/18 werd de aanvaller tijdelijk door NAC Breda gehuurd van AS Roma.

Nigeria, dat Trabzonspor-aanvaller Paul Onuachu opriep als vervanger, opende de Afrika Cup afgelopen zondag met een teleurstellend gelijkspel tegen Equatoriaal-Guinea (1-1). Het team bevindt zich nu in een poule met gastland Ivoorkust en Guinee-Bissau. Victor Osimhen was verantwoordelijk voor het enige doelpunt van Nigeria tijdens die wedstrijd.