Vanhaezebrouck moet Jong Gent plunderen en treedt met nooddefensie aan tegen Club na nieuwe tegenslag

Hein Vanhaezebrouck zat gisteren nog voor zijn schriftje om verschillende scenario's en ook basisopstellingen op te schrijven. De coach van KAA Gent heeft immers problemen met zijn bezetting. En die zijn nog groter dan eerst gedacht.

De spelers die vertrokken zijn naar hun nationale ploeg kent u intussen wel. Maar ook Andrew Hjulsager is niet beschikbaar door blessure en Jordan Torunarigha is zeer twijfelachtig voor het duel met Club Brugge. Dan is de enige overgebleven verdediger Ismaël Kandouss.

Vanhaezebrouck gaat dus moeten rekenen op zijn jeugd. Brian Agbor (22) lijkt in de ploeg te zullen komen voor Watanabe. Maar als ook Torunarigha niet kan spelen, zal hij nog verder in zijn jeugd moeten tasten en Bram Lagae (20) mee opstellen.

Gent speelde zo al eerder tegen Cluj, maar Club Brugge is natuurlijk van een ander kaliber. Voor de rest zal Vanhaezebrouck zijn bank moeten vullen met jongens van Jong Gent.: de 18-jarige Matias Fernandez-Pardo, Abdul Ayindé, 18-jarige linksachter uit Burundi, Mohamed Soumah, een 20-jarige centrale verdediger uit Guinee. Voor het middenveld zijn er Tibe De Vlieger (18) en Robbie Van Hauter (20).