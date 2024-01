Yorbe Vertessen en PSV geraken op ramkoers met elkaar

Yorbe Vertessen kan een mooie transfer maken naar de Duitsland. PSV steekt hier echter een stokje voor.

Rode Duivels

Yorbe Vertessen gaf een tijd terug aan dat hij zeer graag met de Rode Duivels naar het EK in Duitsland wil gaan. Dan zal hij echter meer speelminuten moeten maken om zich in de kijker te spelen.

In alle competities samen kwam hij 25 keer in actie, maar dit waren vooral invalbeurten. Daarom is de 23-jarige Belg op zoek naar meer speelgelegenheden.

Union Berlin

Het Duitse Union Berlin is bereid de gevraagde 5 miljoen euro op tafel te leggen voor de aanvaller. Vertessen zelf wil ook zeer graag de overstap maken. Al staat Union Berlin wel pas 15de in de Bundesliga. Hij zou daar op meer speelminuten kunnen rekenen.

PSV doet echter moeilijk op dit moment.

PSV

De Eindhovenaren willen Vertessen wel laten gaan, maar dan moet er eerst een vervanger voor hem komen. Hij is dus afhankelijk van de activiteiten van PSV op de transfermarkt. Een houding die bij Vertessen voor de nodige irritatie zorgt want hij heeft te horen gekregen dat hij mag vertrekken.

Indien PSV niet snel een vervanger vindt voor Vertessen is het mogelijk dat Union Berlin op zoek gaat naar alternatieven. Hopelijk voor Vertessen krijgt hij dus snel groen licht om zijn transfer af te ronden.