Malaise in Oostende duurt verder, maar nu plots ook geruchten over fusie

KV Oostende gaat vanavond voor een nieuwe bekerstunt. Tegenstander is eersteklasser RWD Molenbeek.

KV Oostende schakelde in de achtste finales van de Beker van België KRC Genk uit. Na de zege tegen Zulte Waregem afgelopen weekend dromen de fans van de kustploeg nu van een nieuwe bekerstunt tegen RWDM.

Een dubbele winstpremie zoals vorige keer zit er niet in, door de financiële perikelen van KVO. De spelers werd wel beloofd dat hun achterstallige loon voor de wedstrijd nog op hun rekening zou staan.

Catering Verkindere dreigt dan weer om niet meer naar het stadion te komen om braadworsten te verkopen, nadat het nog duizenden euro’s te goed heeft van de club.

Greenkeeper Brecht Descheemaker is vertrokken omdat zijn materiaal weggehaald werd. Binnen een maand start hij bij KV Kortrijk. Ook de huur van woningen van spelers zouden een stevige achterstand hebben.

Volgende week dinsdag komt KV Oostende voor de Licentiecommissie. Volgens Het Nieuwsblad gaan er ondertussen geruchten om na een faillissement samen te smelten met Winkel Sport of Knokke FC, beiden clubs uit eerste amateur voor de overname van het stamnummer. Of dat zo eenvoudig zal lukken is maar zeer de vraag.