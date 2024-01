Na vertrek van Holzhauser is het uitkijken of zijn carpoolmaat nieuw contract krijgt

Joren Dom speelt met OH Leuven de kwartfinale van de Croky Cup tegen zijn ex-ploeg. Al is het voor hem ook afwachten of hij een nieuw contract krijgt na dit seizoen.

Dom is 34 en met OH Leuven de underdog in de kwartfinale van de beker. Een leuk extraatje zou het zijn om de regerende bekerwinnaar uit te schakelen, maar de focus blijft toch vooral op de competitie liggen. De playdowns loeren om de hoek.

Dom zag deze week ook dat Raphael Holzhauser zijn contract met de club ontbond. Dat brengt automatisch ook zijn contract ter sprake, want dat loopt af eind juni.

“Jammer, want ik carpoolde regelmatig met hem van Antwerpen naar Leuven. Rapha is een fijne gast. En puur voetballend de beste speler waar ik ooit mee heb samengespeeld. Maar helaas voor hem wordt er in de voetbalwereld tegenwoordig veel meer van een speler verwacht dan wat hij de laatste tijd bracht”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

In het najaar wordt Dom er 35, maar hij voelt zich op dit moment nog van waarde voor OH Leuven. “Ik heb dit seizoen trouwens al meer minuten gemaakt dan vorig seizoen. Ik ben nog niet versleten, ik denk dat er nog twee goeie jaren in mij zitten. Maar ik ga me er nu niet druk in maken. Ik wil de komende maanden alleen maar op het sportieve focussen.”