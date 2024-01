Is Antwerp echt zijn laatste club? Alderweireld krijgt kans om héél véél miljoenen te verdienen... als hij Bosuil verlaat

Antwerp FC wil deze maand nog enkele lucratieve transfers afronden. Arthur Vermeeren tekent zo goed als zeker een contract bij een Europese topclub, terwijl ook onder andere Jean Butez aan een vertrek worden gelinkt. Al is er nog interesse in een héél belangrijke speler...

Volgens onze bronnen is ook Toby Alderweireld gepolst om een transfer te maken. Ook Mega Toby krijgt de kans om héél véél geld te verdienen in Saoedi-Arabië. Al lijkt de kans klein dat hij ook effectief op zo'n aanbieding zal ingaan.

De voormalige Rode Duivel beschikt nog over een contract tot medio 2025. Bovendien liet hij al meermaals optekenen dat Antwerp FC zijn laatste club is. Al kunnen enkele zakken geld er natuurlijk voor zorgen dat gedachten veranderen...

Ligt Vermeeren dwars?

Ondertussen blijft The Great Old werk maken van een transfer van Arthur Vermeeren. Het goudhaantje moet minstens dertig miljoen euro in het (lege) laatje brengen. Al lijkt de middenvelder zelf niet te wachten op een huurcontstructie. Dat kan je HIER nalezen.