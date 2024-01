Rekenen op clubliefde? 'KAA Gent wil ex-speler als versterking binnenhalen'

KAA Gent zit met een fel uitgedunde spelerskern. Elke versterking is dan ook welkom voor trainer Hein Vanhaezebrouck.

KAA Gent is volop op zoek naar versterking. Volgens Het Nieuwsblad ondernemen de Buffalo’s een poging om Stefan Mitrovic terug te halen naar Gent.

Hij speelde van 2015 tot 2018 voor KAA Gent en is einde contract bij Getafe. Hein Vanhaezebrouck zou de 33-jarige Serviër maar al te graag zien komen.

Tot eind oktober was hij vaste basisspeler in La Liga en hij kent het huis en de trainer bijzonder goed, waardoor een overgang zeer vlot kan gaan. Bovendien is het gezien zijn contractsituatie ook een goedkope optie.

Volgens de eerste berichten heeft Mitrovic echter geen zin in een transfer en zou hij in Madrid graag een nieuw contract krijgen. Vanhaezebrouck is alvast van plan om nog wat aan te dringen bij de speler en gelooft dat die te overtuigen is, zo klinkt het.